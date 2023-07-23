美國經濟是否會失去動能？這個疑問持續牽動全球投資人敏感神經。就在多數經濟學家預估，美國將在未來12個月出現經濟衰退之際，高盛卻逆向而行，認為美國經濟僅會走向軟著陸，並強調，美股可能比中國與歐洲股市更具投資價值。

根據《華爾街日報》所做的調查，經濟學家預估美國在未來12個月內出現經濟衰退的機率高達54%，但是高盛近期卻將衰退的機率從25%調降至20%。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius指出，美國勞動力市場依然強勁，且實際可支配個人收入彈升，反映出貨幣政策收緊對於經濟成長的拖累並不太大。他認為，美國通膨很可能會繼續走低，卻不會導致經濟衰退的發生。

Jan Hatzius表示，美國通膨率已經在沒有經濟衰退的情況下大幅下降。6月消費者物價指數（CPI）僅年增3%，遠低於去年同期的逾9%。

高盛對美國企業的獲利表現也較市場更加樂觀。高盛預估，2023年美國公司的獲利將成長4~6%，但市場平均預估僅成長0.5%左右。

相較於對美國的樂觀看法，高盛對中國與新興市場顯然有較多疑慮。高盛投資策略部主管Sharmin Mossavar-Rahmani指出，中國面臨很大的政策不確定性，加上中國經濟成長的主要支柱，諸如房地產、基礎設施、投資與出口已經不再可靠，預料中國經濟將面臨巨大逆風，影響那些出口嚴重倚賴中國的國家。