該文由宏都拉斯女總統卡絲楚訪問北京談起，閱兵及會見習近平時，所著褲裝、襯衫與領巾均係紅色，外媒咸認為貴賓有意以地主「國家顏色」凸顯善意，爭取好感。其實著紅色的女賓，歷史上不乏其例，例如尼克森夫人（1972）、歐巴馬夫人（2014）、川普夫人（2017）造訪中國大陸都穿紅色套裝。連印度總理莫迪都在尼赫努裝上插上紅色方巾，更不必說無數領袖的紅色領帶了。

在北京的訪問期間，相對宏國總統的笑容可掬，海峽此岸的蔡總統不免黯然神傷，因為卡絲楚的志得意滿，甚至行囊滿載，恰正是3月間與中華民國降旗斷交的延伸。對台灣而言，不僅減少一邦交國，而已經是個位數的自由貿易協定中，又折損自貿協定與租稅協定各一，好在兩國雙邊貿易不到2億美元，經貿上的實質損失應該不大，雖說貸款將近5億美元，又未透過民間法人轉貸，或將成為呆帳，但想到外媒報導宏國向北京提出200億美元經援，外交部可能稍稍釋懷。

陳冲指出，中華民國與宏都拉斯建交甚早（1941），五十年前，中華民國即開始協助宏國，從事電力建設、農業耕作、加工生產等，台電公司資深同仁應該都有印象，本世紀初宏國著名的Patuca III（帕圖卡三號水力發電計畫），也曾在兩岸之間拉鋸良久。早期甚至有代宏國興建部會官衙的傳聞，據說因品質太好，政府機關間還生齟齬。2020年為疫苗短缺，宏國曾以赴北京設商務辦事處拿翹，後美國、台灣相繼捐贈疫苗始告緩解，總之，一路走來風波不少。

中美洲邦交國，陸續失守，雖因外交角力，勢不如人，但其他國家斷交的影響，卻遠不及宏都拉斯（此應為去年政府派賴副總統親訪之原因）。因中華民國是CABEI（即中美洲開發銀行）的會員，CABEI總部就設在宏都拉斯首都。中華民國是1992年加入，不但是區域外出資最多的會員，而經過八次增資後，持股高達11.37％，更已是最大持股會員國，派有董事一席，是少數（或唯一）以正式國名會籍參與的國際組織。宏國斷交後，CABEI正式會員中唯一邦交國只剩瓜地馬拉，將來能否維持會籍？是否影響貸款、債券的回收？甚至動搖國際法人的地位？還未可知。

陳冲指出，2020年3月，由於已意識到維持一定邦交國數量對台灣的重要，也事關鉅額外匯存底的安危，美國國會通過Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act（簡稱台北法），單看法律名稱中特意嵌入大寫TAIPEI字樣，就知國會兩黨頗有誠意支持台灣對外關係。然而法律通過三年，先後有尼加拉瓜及宏都拉斯採取斷交措施，看來威嚇效果似乎不大，但該法第五條第三款確有明定「對於嚴重損害台灣安全或繁榮之國家，應研議以適當及符合美國外交政策利益的方式，並經與國會諮商後，改變美國與該等國家之經濟、安全及外交往來」，其措辭不可謂不強硬，就看美國政府採取何種手段、如何執行。不過尼加拉瓜一向與美國不睦，華府無所作為，可以預見，而對宏國迄無動作，則外界不免有paper tiger（紙老虎）的議論。

陳冲指出，中美洲位於美國後門，CABEI會員國曾長期與台北邦誼良好，今年以來卻一再衍生微妙的變化，是否會危害國際法上的權利能力，政府能不慎乎？