台北市建築交集會今（27）日舉辦「2023年金磚論壇」，高力國際董事總經理劉學龍應邀針對「台灣商用不動產的昨日、今日、明日」為題發表專題演講時表示，人口老化、大健康浪潮、綠色浪潮、地緣政治都是牽動未來趨勢的關鍵，未來15年的房地產開發新商機，建築物綠化及健康化、少子化及高齡化帶來的健康樂活地產、及房地產科技化，這三大趨勢，都是房地產開發商如何掌握新浪頭，華麗轉型的下一個考驗。

台北市建築交集會在睽違兩年疫情之後，首度恢復舉辦金磚論壇。高力國際董事總經理劉學龍應邀進行專題演講時指出，台灣第一棟超高辦公大樓是1989年預售的高雄長谷世貿大樓，台北市第一棟辦公大樓、也是第一棟有中央空調系統的大樓，是1968年完工的嘉新水泥大樓；半個多世紀以來，台灣商用不動產市場已進入軌道經濟時代，也準備迎接台北市下一個即將有100萬坪新增供給的時代，是機會、也是挑戰。

劉學龍表示，今年新光一號REITs進行6棟不動產的公開標售，全部成功標脫，以2005年當時市值113億元，2023年最新市值307億元推算，18年以來，不但提供投資人長期穩定的租金收益，資產價值更上漲了171％，平均每年上漲9.5％，這也是為什麼商用不動產會搏得投資人青睞的原因。

劉學龍表示，展望未來15年，台灣將在2025年步入高齡化社會，2070年更將有43％的65歲以上人口，可能滿街都是拿拐杖、坐輪椅的高齡者，伴隨少子化趨勢，預期大健康浪潮將來臨，建築物勢必朝綠化及健康化；另外2050年全球淨零碳排時代逼近，地產市場勢必走向綠色趨勢，No ESG,No Business。

劉學龍指出，未來15年的房地產開發新商機，建築物綠化及健康化、少子化及高齡化帶來的健康樂活地產、及房地產科技化，這三大趨勢，都是房地產開發商如何掌握新浪頭，華麗轉型的下一個考驗。