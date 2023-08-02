大陸近期EVA因成本走強、需求堅挺，行情守穩偏強，價格高位橫盤。目前EVA開工率約87％，市場供應相對減少，工廠庫存壓力暫無，社會庫存壓力一般，而太陽能EVA（光伏料）需求持續高位，出廠價堅挺，預期行情可望持穩續揚。

亞聚LDPE/EVA年產15萬噸；參與之大陸古雷30萬噸EVA已開始生產，光伏級產品亦順利產出；除擴大耕耘太陽能EVA，也瞄準塗覆級、熱熔級及特殊級電纜料等利基市場，強化收益能量。

廠商指出，由於歐美品牌鞋廠庫存持續下降，新鞋材訂單逐漸增加，加上矽料新增產能投產，矽料價格自高點大幅下跌逾7成，太陽能模組廠受惠成本降低，獲利提升，提高開工率，支撐EVA行情止跌反彈。

大陸今年太陽能裝機量預估95～120GW，全球太陽能裝機量約280～330GW，年成長率20～40％，有利太陽能級封裝膜料需求仍成長穩定向上；第三季起為傳統太陽能模組安裝旺季，預期太陽能封裝膜料需求增加，烘托EVA報價蓄勢攀揚。