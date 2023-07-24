彭博報導，越南VN指數14天相對強弱指數（RSI）上周五升至近80，遠超出通常被視為超買的「70」大關，並創下2021年1月那一次飆升但隨即急劇拉回以來的新高點。

此外，該指數也高於幾乎所有彭博追蹤的主要國家股票指數，除了斯里蘭卡、波札那和匈牙利等5個國家。

受惠於供應鏈從中國分散出去的大趨勢，近幾年來越南在國際市場的能見度持續升高，根據日盛基金此前所做的研究，中國出口至美國的占比從69%下滑至56%，其中將近一半的缺口由越南替補上。

根據安侯建業（KPMG）今年6月針對232件企業供應鏈遷移案所做的調查，有30%將供應鏈移轉到越南，占比居全球之冠。

2022年越南的外資直接投資（FDI）達到220億美元，分析指出今年仍有近7成的成長空間。

根據越南政府6月底公布的數據，該國今年第二季國內生產毛額（GDP）年增4.14%，較第一季的年增3.28%加快速度，但由於全球需求疲弱，第二季出口年減14.2%、進口年減22.3%。越南今年的GDP成長目標為6.5%，低於去年的8.02%。