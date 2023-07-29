28日下午也出席台灣駐波蘭代表處舉辦的酒會，波蘭眾院副議長台樂茨基(Ryszard Terlecki)、波蘭眾議院外委會副主席芭菟煦(Barbara Bartus)、波台國會小組主席安鄒(Waldeman Andzel)也都應邀出席。龔明鑫在會中針對「打造台灣波蘭民主供應鏈」為題，發表演講，強調台波兩國合作將可以共創堅實合作。

中華電信與波蘭電信EXATEL台灣自2021年啟動中東歐鏈結計畫以來，已與中東歐國家建立連結，龔明鑫此行率團赴波蘭，即係啟動鏈結計畫第二階段，後續盼台波在產學研等領域擴大合作，共同打造具韌性的民主供應鏈。本次合作備忘錄雙方選定「5G專網」、「智慧城市解決方案」、「綠能資料中心」、「軟體定義網路(SDN)與智慧管理」及「光通信安全」等五項新興業務進行深度合作，共同探討可能之合作及投資機會，展現中華電信加速歐洲佈局的企圖心。

龔明鑫致詞時表示，台灣和波蘭是共享民主價值的好朋友，且自從2021年波蘭致贈COVID-19疫苗給台灣，牽起了後續合作的緣分，台灣也宣布「強化歐洲鏈結計畫」，其中尤其是針對中東歐的部分，也宣佈了投資及融資基金。兩年後，現在來到第二階段，把波蘭納入中東歐計畫的核心，且帶領著二次訪團來到波蘭。

龔明鑫強調，台灣與波蘭除了半導體小組的合作外，還有綠能及氫能的合作，及重要的電信合作。透過台杉公司及中華資本的牽線， 28日中華電信和EXATEL的MOU簽署，便是堅實的強強聯手。中華電信不但是台灣的電信龍頭，也在亞洲佔有很重要的角色，而EXATEL是波蘭最好的電信公司，相信雙方此次的合作，絕對打下兩國產業合作的重要基礎。

龔明鑫表示，這不單單是產業合作，更是創造整個產業的ecosystem，未來台灣和波蘭可以共同加入5G Open-Ran的供應。中華電信可以藉由此合作案，在歐洲發展出5G應用及智慧城市的解決方案，而EXATEL也能藉由與中華電信的合作，開啟印太市場的大門。

而更重要的是，雙方未來在資訊安全的合作，資安問題將會是未來數位轉型中最重要的項目。2019年美國及北約於布拉格召開5G資安會議，並提出布拉格倡議(Prague Proposal)，其中台灣被列入5G乾淨網路清單。隔(2020)年美國白宮公布之5G乾淨網路(5G Clean Network)清單，也將台灣電信業者列入。台灣是好的合作夥伴，而且不僅於此，未來雙方也可以合作在烏克蘭重建時，提供良好合作服務。