市場普遍認為聯邦公開市場委員會（FOMC）在6月暫停升息後，將在本周三會後宣布升息25個基點，這將使聯邦基金利率升抵介於5.25%～5.5%目標區間。

聯邦基金期貨市場操盤手認為7月將是聯準會本輪緊縮周期最後一次升息，但經濟學家卻有不同的看法，認為聯準會不太可能將利率路徑說死，反而會希望保留進一步收緊貨幣政策的彈性空間，以防未來幾個月物價未能如預期那樣放緩。

DE Shaw經濟研究部門主管、曾任職於紐約聯準銀行的Kris Dawsey表示，FOMC不太可能願意說出他們預期會長時間暫停升息。如果是受到數據影響，他們在7月會議之後又再度升息的可能性很大。

向來立場強硬的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）日前即暗示最快可能在9月會議就再度升息，但他也承認，如果再有兩份消費者物價指數顯示在通膨方面取得有意義的進展，那麼聯準會就有可能「停止」升息。

值得注意的是，美國房價在去年大跌後，近來似乎已經觸底反彈。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）坦承房市的強韌讓人有些意外。達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）則警告，未來這可能使通膨面臨上行風險。

曾任職於美國央行、目前任職於哈佛大學的經濟學家Karen Dynan表示，聯準會官員們也需要為可能發生的其他衝擊做準備，如食品和能源價格上漲等。要回到通膨目標仍有很長的路要走，這給他們帶來沉重的壓力。