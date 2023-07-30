日本連日酷暑已造成不少民眾相繼被送醫，近日又發生一對高齡夫婦及國中女生疑因中暑死亡，由於這波高溫仍將持續一段時間，當局已發布警報籲民眾留意補充水分及適時開啟冷氣。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境今天同屬晴朗高溫天氣型態，最高溫可能達到攝氏39度的「危險酷暑」，當局呼籲民眾適時使用冷氣，及在還沒感覺喉嚨乾前就勤於補充水分，嚴防中暑。

日本氣象廳與環境省已對包括東京都在內的39都府縣，發布高中暑風險的「嚴防中暑警報」，呼籲民眾做好防中暑相關對策。

日本氣象協會指出，日本從九州地方到東北地方持續面臨酷暑天氣型態，預料高溫可能持續到8月中旬盂蘭盆節左右。

TBS電視台報導，就在這樣的酷暑中，一對住在東京都東村山市民宅的高齡夫婦7月29日傍晚被發現死於自宅。警方根據現場狀況研判，這對高齡夫婦可能死於中暑，正進一步釐清確切死因。

警方7月29日傍晚5時45分獲報後趕到這處民宅，在2樓臥室床上發現一對高齡夫婦，當場確認兩人死亡。員警抵達現場時雖然臥室內的電風扇有轉動，但並未開啟冷氣，加上臥室內窗戶緊閉，內部體感相當炎熱。

另外，讀賣新聞報導，一名家住山形縣米澤市的13歲國中女生，7月28日在結束校內社團活動返家途中被發現倒臥路上，疑因中暑意識不清被送醫，但仍宣布不治。

山形地方氣象台表示，米澤市7月28日最高氣溫35.5度，屬日本所謂逾35度的「猛暑日」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120730