新北市三重45歲周姓女子20日早上準備騎車出門時，赫然發現自己放在機車上的安全帽飄出刺鼻臭味，發現竟是遭人排放尿液，氣得她向三重警方報案；警方介入調查後，發現犯嫌為周女同社區1名精神狀況不佳的未成年少年所為，家長晚間陪同少年到案說明時，也頻頻道歉，承諾會以最大的誠意與周女和解。

據了解，周女住在溪尾街27巷一處社區大樓，20日早上8時她進入社區的地下室停車場，準備牽車外出，沒想到周女竟發現掛在機車上方的安全帽傳出陣陣難聞的尿騷味，她忍著噁心向停車場警衛調閱監視錄影器找犯人，果然在19日晚間9時20分許找到犯人，氣得她帶著安全帽向三重警方報案。

三重警方獲報後，隨即展開調查，最終鎖定1名住在同社區的未成年少年，已通知對方到案說明；晚間6時該少年在家長陪同下，前往派出所說明，家長頻頻道歉，承諾會賠償損失，強調會以最大的誠意與對方談和解，後續詳細案情仍有待警方釐清。