試車報告／2023年式SYM JOYMAX Z＋ 工作、休閒最佳夥伴

國內黃牌速克達市場競爭激烈，SYM JOYMAX Z自2018年上市至今，憑藉其高實用性及大空間、舒適等特色成為購車首選，去年更以新款JOYMAX Z+一舉奪下2022年大型重型速克達銷售冠軍。品牌乘勝追擊，2023年新式樣JOYMAX Z+將以前鋒之姿重裝出擊。

三陽工業黃立揚表示，2023年新式樣JOYMAX Z+從車身側邊至車尾的線條都經重新設計，尤其車頭部分，炯炯有神的LED雙鷹眼造型頭燈，兩側搭配的方向燈從鹵素燈泡升級為LED，並採用左右對稱的ㄈ字造型，可明確指示轉向方位，讓其他用路人一眼得知。至於後方向燈與新樣式LED雙翼尾燈整合之外，同時也升級為導光條式，正好與雙鷹眼頭燈前後呼應，讓整體視覺感較2022年式的JOYMAX Z+具有更強烈的侵略感。

作為國內大型重型速克達銷售冠軍，SYM JOYMAX Z+最大的優勢就是在各個面向的表現相當均衡，其搭載的引擎不僅符合七期環保法規，同時還擁有國產同級最大動力輸出（最大馬力26ps/7500rpm、最大扭力2.7kgm/6750rpm），不論是起步加速或是再加速都能提供飽滿動力。

黃立揚補充，重點是JOYMAX Z+有28.7km/L能源局二級油耗認證，是國產同級對手中最省油的車款之一。另在安全性上，標配BOSCH 10代ABS防鎖死剎車系統及TSC循跡防滑控制系統，雙重電控安全系統可降低騎士因操作油門、煞車失誤而造成打滑的風險，安全保障雙雙升級。

黃立揚自己就是黃牌重機騎士，當時選擇升級最大的原因也是考量到除了自駕外，也有雙載需求，尤其載著女友出遊就是希望能增進感情，開心出遊、愉快回家，誰也不希望最後落得兩人腰酸背痛，擁有一台好騎、好養又能兼顧舒適的夥伴很重要。

黃立揚表示，JOYMAX Z+的大型座墊配有兩段可調人因工程舒適腰靠，一方面可視騎士需求調整，二來大面積的座墊對女友來說，也提供了更佳的乘坐舒適性。在假日來趟輕旅行時，JOYMAX Z+還擁有同級最大的48L置物空間，可輕鬆放入各式物品，且風鏡具有兩段可調，能因應各種不同騎乘情境，提供最舒適的騎乘感受。

2023年式JOYMAX Z+建議售價17萬8000元（不含牌險及設定費），月底前購車享預購先鋒價15萬8000元（不含牌險及設定費），還有30 期零利率優惠。

2023年式JOYMAX Z+延續充滿戰鬥氣息的刀鋒車頭，分色雙件的車身外觀，圖為曳光藍新車色。（陳大任攝）

LED雙鷹眼頭燈以及對稱ㄈ字造型LED方向燈。（陳大任攝）

全新造型的LED雙翼尾燈，讓人一眼就能辨識出2023年式JOYMAX Z+。（陳大任攝）

全能適性遊騎風鏡具有兩段高低可調。（陳大任攝）

前方置物空間同時提供USB充電功能。（陳大任攝）

儀表造型前衛，中央為液晶顯示幕。（陳大任攝）

人因工程舒適靠墊（上有「Joymax Z」字樣）並具兩段可調。（陳大任攝）

48L超大置物空間，實測可輕鬆放進兩頂安全帽。（陳大任攝）

超長座墊可供兩人各自享有舒適的坐乘感。（陳大任攝）

JOYMAX Z+標配雙電控安全系統，安全保障加倍。（陳大任攝）