檢調獲報，半導體業者「長江存儲」及江蘇天奈科技、北京特納飛電子3家高科技公司，挖角我高科技人才，成為我國安問題，台北地檢署昨指揮調查局共兵分10路搜索、約談替3家陸企挖角的楊姓、董姓、張姓男子3人，檢察官訊後違反《兩岸人民關係條例》諭知楊男交保30萬元、董男交保50萬元並限制出境、張男交保20萬元。

檢調查出，楊姓男子自2015年起涉嫌替中國江蘇天奈科技挖角，另董姓男子則於2017年、2019年分別替長江存儲科技、北京特納飛電子公司在台招募高階工程師，昨約談楊、董男3人到案。

近年來因美中爆發晶片科技戰，大陸多家知名高科技公司，挖角我高科技人才，成為我國安問題，調查局國安處自今年5月22日至25日首度動員6個外勤處站，在全國同步執行查緝行動後，本週再度執行專案查緝。

調查局經蒐證後，分別報請台北、士林、新北、新竹等地檢署指揮偵辦，鎖定陸企偽裝成僑外資或台資，在台設立辦事處，或是勾結台企代為招募人才，進行專案查緝行動。

台北地檢署昨分別指揮調查局高雄市調查處、新北市調查處共兵分10路搜索，針對中國江蘇天奈科技、長江存儲科技、北京特納飛電子公司等3家陸企，涉嫌分別未經主管機關核可，在台投資及招攬研發人才。

涉嫌違法在台挖角的大陸新興半導體業者長江存儲(YMTC)是全球第六大、大陸第一大的3D NAND晶片製造商，2022 年美國商務部將長江存儲列入出口管制黑名單，限制取得先進半導體設備與技術。