受颱風杜蘇芮影響，台東縣海端鄉栗松溫泉昨天有2名登山客入山紮營，因溪水暴漲受困無法下山，台東縣消防局表示，救援人員已經集結，但南橫山區持續大雨無法通行，經探勘評估後入山救援。

台東縣消防局關山大隊表示，兩人分別是28歲外籍男性、26歲台灣籍女性，昨天入山，因颱風大雨受困栗松溫泉對岸，無法繼續返程，需要協助。目前關山大隊已集結人力，山區大雨不斷，路況不佳無法前往山區，將評估狀況入山。

據了解，目前人員暫時安全，皆有保暖衣物、手機電量也充足。