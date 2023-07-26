A lone dog has been caught on camera riding Melbourne's train system - all the way from Hoppers Crossing to the CBD. https://t.co/OqI3J5CMeG #7NEWS pic.twitter.com/MyqvTrc0Rc — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) July 25, 2023

澳洲東南部維多利亞省首府墨爾本的火車，上周六出現一位特別的乘客。一隻拉布拉多犬獨自走到一處車站月台，一溜煙走進敞開的車門，搭了8站共33公里才被發現搭了「霸王車」，最後在站方人員協助之下「犬歸原主」。

澳洲7 News、美國《紐約郵報》報導，這隻名喚「風暴」（Storm）的拉布拉多犬，日前與主人從雪梨到墨爾本造訪家人度假。上周末牠溜出住處後院，一路走到哈波斯十字路口站（Hoppers Crossing）的月台，當時月台上正好有一列預計上午8時20分發車的電車停靠。監視器畫面顯示，「風暴」左右掃視了一下，步履敏捷地走進車門敞開的列車，車門一關，列車駛出車站。

「風暴」沿著墨爾本都會列車專營市區西南部的威瑞比線（Werribee Line），一路搭了8站，直到弗林德街站（Flinders Street）才被列車駕駛發現，這場33公里的「霸王車歷險記」被迫畫上句點，由站方人員帶往「走失狗狗之家」安置，最後由主人接回。

狗狗之家人員掃描「風暴」身上的晶片，成功聯繫到飼主。「風暴」在等待主人領回期間獲得「尊榮待遇」，工作人員牽著牠把整座弗林德街車站逛了一圈，途中遇到的每個人都很友善、輕輕拍一拍牠的身子，牠甚至去了一趟墨爾本市區的亞拉河（Yarra River）南岸（South Bank）散步。

墨爾本都會列車公司把「風暴」這場歷險記的短片放上臉書，引發網友熱烈反應，至周三已超過6000人點讚或按下愛心或加油圖案，不少網友留言都大呼「好可愛」，也有好些人直言「牠就是想自己去探險嘛」，也有人覺得「好滑稽喔，但至少牠回到主人身邊了，超幸運的狗狗」，還有人打趣：「牠進站沒刷卡吧，等著吃罰單啦。」

墨爾本的寵物在飼主遵守規定的情況下可以搭乘火車、電車、公車。不過，「風暴」這場歷險記相對不尋常，因為牠上車、搭車時主人不在身邊。