宜蘭縣游姓老翁坐擁上百筆房產，但4年前他以91歲高齡過世時，留下1.47億餘元遺產稅未繳納，執行署宜蘭分署執行追繳，查出游男生前曾放款數千萬元，經邀請游男的債務人、繼承人協調後，成功追回7585萬餘元，創宜蘭分署成立以來追回的最高稅款。

宜蘭分署指出，游翁是宜蘭市人，他擁有新北、宜蘭、花蓮各縣市合計逾170筆房產，游翁在2019年過世時，留下1.47億餘元遺產稅未繳納，國稅局宜蘭分局移送執行署宜蘭分署執行，宜蘭分署收案後與國稅局清查游男財產狀況。

游男除了有超過170筆房產外，他生前還曾借款數千萬元給他人，並在他人土地上設定抵押權，且有其他債權待追討，游翁遺產淨值達7.5億餘元。宜蘭分署指出，執行人員釐清案情後，多次與游男的繼承人、民間債務人溝通協調，盼能在不動用強制執行的手段，追回游男積欠的稅款。

經多次溝通後，7月中旬宜蘭分署執行官邀請游男的繼承人、債務人等約30餘人，到宜蘭分署協調，最後達成游男的債務人清償7585萬元，繼承人同意塗銷抵押權設定，了結債務的共識。

宜蘭分署指出，此次案件是動用到最少資源，成功追回分署史上最高徵7585萬餘元，也創造多贏的局面；游男剩餘欠款部分，宜蘭分署仍將持續追討。

宜蘭縣宜蘭市遺產稅行政執行署宜蘭分署