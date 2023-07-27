榮剛第二季合併營收為新台幣36.21億元，季增加9.17%、年增加15.52%；營業毛利9.91億元，年減8.51%；營業利益6.71億元，年減1.12%；單季稅後淨利6.16億元，其中歸屬母公司業主淨利為6.02億元，年成長9.61%，稅後每股盈餘(EPS)1.20元。單季毛利率為27%、營益率為19%、淨利率為17%。公司董事會決議不分配112年第二季股利。

榮剛累計上半年合併營收為69.39億元，年增20.09%；營業毛利19.19億元，年減0.19%；營業利益13.06億元，年增17.95%；稅後淨利11.94億元，年增26.59%；歸屬母公司業主淨利為11.54億元、年增28.95%，上半年EPS為2.4元，創下同期歷史新高。

榮剛表示，第二季獲利幅度符合預期，接單方面，商用不鏽鋼與工具鋼因景氣低迷接單略受影響，航太產業表現則相對樂觀，整體經營績效及獲利表現穩定。公司已於今年上半年陸續擬定及推動諸多營運優化策略，包含重大籌資案、新品發表及設備廠房整改等，進一步提升生產能力和市場競爭力。

榮剛周四董事會通過兩項重大投資，預計投入15.7億元，以購置連鑄設備、BDM軋鋼廠設備及相關廠房整改案。榮剛表示，基於兩廠分工重新定位，進行生產流程再設計，新營廠將引入連續澆鑄取代傳統澆鑄，以規模效益增加商用合金鋼銷售；柳營廠原BDM開胚線延伸至可軋製圓棒/扁鋼，除擴大軋鋼線生產量外，亦可部份取代原既有無競爭力之鍛造製程，增加品質穩定性、降低生產成本。而榮剛上半年已順利完成聯貸簽約，公司債也將於7月底掛牌上櫃，投資所需之資金無虞。

展望未來，在建構兩廠形成專業化分工生產後，生產能力將再次提升，有助拓展產品的出海口，創造全新國際競爭力。此外，今年6月已發表之高階工具鋼，亦將正式進入市場，下半年接單將以ESR/VAR級高單價產品為優先，綜上原因，榮剛對於今年的營運樂觀看待，且對公司前景充滿信心。