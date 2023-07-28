23歲男子李佳修去年酒駕競速狂飆撞死24歲王姓單親父親，台北地方法院國民法官參審後，合議庭認為李不符合自首要件，28日依不能安全駕駛因而致人於死者罪判刑7年2月。王男家屬對於判決表示接受，目前初步決定不提上訴。

北檢公訴檢察官高光萱表示，本案訴訟策略建構帶有情感的故事，完整呈現被害人的求學經驗與家庭背景。本案論告期間，公訴檢察官與被害家屬充分溝通，包括對提出死者照片、求刑刑度等，家屬對於檢察官求刑刑度表示接受。

公訴組主任檢察官林珮菁指出，量刑反映法律情感，本案有其指標性，希望藉由這起判決嚇阻酒駕案件，提醒國人酒駕「零容忍」。

李男去年11月13日晚間和友人在北市夜店飲酒狂歡，之後到酒店續攤，翌日凌晨4時結束後，喝得爛醉的李男酒駕行經行政院前的忠孝東路地下道時，追撞前車駕駛王男致死，員警到場李男竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，員警朝李男大腿連開2槍制伏。

本案起訴後，成為台北地院首件國民法官參審案件，但李男與辯護人主張，已認罪且沒有重大量刑爭議，沒必要讓國民法官來審，聲請不讓國民法官審理，要改為職業法官審理，北院開庭調查後認為聲請不符合法律要件，裁定駁回，仍由國民法官參審。

北院開庭時，李男說對死者和家屬感到很抱歉，他因遭收押無法去靈堂上香，他有寫悔過書，也抄寫了30遍經文，希望迴向給王男，希望早日出獄、工作賠償給家屬；但死者母親駁斥，沒有看到李男悔過的誠意，犯後態度不佳，希望法官從重量刑。

檢察官表示，服刑一半即可申請假釋，李酒駕超速肇事後不叫救護車，只忙於和警方衝突、也否認開車，導致王男與包括2歲女兒在內的家人天人永隔憾事，建請從重量刑，判刑7年6月至9年。合議庭27日評議後，28日判刑7年2月。

王男家屬第一時間已從律師處，得知判決結果，犯保協會詢問王男家屬是否提上訴，王男家屬表示接受判決結果，決定不提上訴。另王男律師表示，將提起刑事附民事賠償新台幣1000萬元。

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