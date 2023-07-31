明天就進入8月，《靈匣網》運勢專欄分享12星座8月的幸運日，其中牡羊座、雙魚座幸運日最多，高達6天，事業、愛情、財運迎來好表現，並且得財不費力，有望遇見好對象，其次是雙子座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座幸運日有5天，其他星座則有4天好運日。
▍牡羊座
幸運日：6、10、13、17、18、27日
6日：異性緣佳，容易得到異性朋友的關照，適合參加活動。
10日：事業運旺，適合做思考、規劃性質的工作。
13日：有任何計劃可大膽執行，若和朋友合作，容易獲得好表現。
17日：有金錢入帳機會，而且得財比預期中還要多。
18日：容易得到長輩或老闆的照顧，也有機會被賦予特殊任務。
27日：適合出門談戀愛。
▍金牛座
幸運日：2、7、8、31日
2日：財務狀況良好，出門在外容易遇到金主。
7日：容易受到重用，有升遷之運。
8日：異性緣佳，與他人互動有意外驚喜。
31日：工作得心應手，獲得好表現。
▍雙子座
幸運日：6、9、17、21、25日
6日：愛情運旺，多點笑容可以提升個人魅力。
9日：好運的一天，擁有明確目標。
17日：不妨越級與對方公司主管談判，能得到意外收獲。
21日：能夠開心完成工作，遇到困能也能輕鬆解決。
25日：有許多機會跟異性互動，也容易獲得異性幫助。
▍巨蟹座
幸運日：3、16、20、23日
3日：財運旺，但宜見好就收，免得換來一場空。
16日：金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力。
20日：異性緣旺，別人會來主動接近。
23日：桃花朵朵開，出外遊走能遇見不錯的機緣。
▍獅子座
幸運日：3、6、21、28、31日
3日：頭腦靈活，工作適合挑戰高難度，能獲得成就感。
6日：運用智慧生財的日子，對創意工作者特別有利。
21日：有異性主動邀約，感情進展順利。
28日：狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。
31日：有付出必有收獲，特別有利於業務工作者、藝術創作者。
▍處女座
幸運日：8、12、14、19、26日
8日：有機會接觸新事物，能激發出創意潛能。
12日：表現活躍的一天，異性緣旺。
14日：有獨當一面的機會，付出與收穫會成正比。
19日：心情愉悅，化解誤會之日。
26日：心情愉快，做事情充滿幹勁。
▍天秤座
幸運日：6、10、15、21、22日
6日：事業順利，良好的配合能讓做事如魚得水。
10日：令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運。
15日：人際關係良好，有利拓展事業、開發財源。
21日：先前辛勤的耕耘在今日有忘開花結果。
22日：有望帶來意想不到的收獲，可多結識益友。
▍天蠍座
幸運日：8、11、13、16、22日
8日：財運旺，得財不費力，投資容易賺取豐厚錢財。
11日：預定的目標都能如期完成，有出風頭機會，容易得到他人賞識。
13日：財運上揚，主動向外活動、與人密切接觸能獲得好處。
16日：充滿活力的一天，可以在忙碌中有所收獲，越積極收獲越多。
22日：可多充實專業能力，有望可以掌握主導權。
▍射手座
幸運日：2、6、14、15、20日
2日：口才佳，可建立良好的人際關係。
6日：充滿活力和幹勁的一天，適合挑戰自我。
14日：桃花運旺，能遇到好對象。
15日：愛情運佳美，異性緣旺，有望增進彼此感情。
20日：正財運大於偏財運，是個收穫滿滿的一天。
▍摩羯座
幸運日：5、11、17、29日
5日：桃花運旺，能遇到良好對象。
11日：不錯的工作狀態，效率大幅度提高。
17日：可多與異性交流，培養自信心，有助於遇到好對象。
29日：勇敢面臨突發狀況，將有意外收獲。
▍水瓶座
幸運日：6、7、12、18日
6日：心情愉悅，適合與朋友談心。
7日：快樂的一天，將有桃花出現。
12日：財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財。
18日：行運走高，容易有驚喜的一天。
▍雙魚座
幸運日：1、2、13、16、20、25日
1日：桃花爆棚，容易有好運降臨。
2日：大膽示愛的日子，單身者有望遇見良好對象。
13日：偏財運旺的一天，有得財管道，可是也有浪費錢的傾向。
16日：事業運旺，將獲得認可，並有升職的機會。
20日：充滿活力的一天，可在忙碌中有所收獲，越積極收獲越多。
25日：異性吸引力強，桃花朵朵開。
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