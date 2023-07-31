明天就進入8月，《靈匣網》運勢專欄分享12星座8月的幸運日，其中牡羊座、雙魚座幸運日最多，高達6天，事業、愛情、財運迎來好表現，並且得財不費力，有望遇見好對象，其次是雙子座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座幸運日有5天，其他星座則有4天好運日。

▍牡羊座

幸運日：6、10、13、17、18、27日

6日：異性緣佳，容易得到異性朋友的關照，適合參加活動。

10日：事業運旺，適合做思考、規劃性質的工作。

13日：有任何計劃可大膽執行，若和朋友合作，容易獲得好表現。

17日：有金錢入帳機會，而且得財比預期中還要多。

18日：容易得到長輩或老闆的照顧，也有機會被賦予特殊任務。

27日：適合出門談戀愛。

▍金牛座

幸運日：2、7、8、31日

2日：財務狀況良好，出門在外容易遇到金主。

7日：容易受到重用，有升遷之運。

8日：異性緣佳，與他人互動有意外驚喜。

31日：工作得心應手，獲得好表現。

▍雙子座

幸運日：6、9、17、21、25日

6日：愛情運旺，多點笑容可以提升個人魅力。

9日：好運的一天，擁有明確目標。

17日：不妨越級與對方公司主管談判，能得到意外收獲。

21日：能夠開心完成工作，遇到困能也能輕鬆解決。

25日：有許多機會跟異性互動，也容易獲得異性幫助。

▍巨蟹座

幸運日：3、16、20、23日

3日：財運旺，但宜見好就收，免得換來一場空。

16日：金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力。

20日：異性緣旺，別人會來主動接近。

23日：桃花朵朵開，出外遊走能遇見不錯的機緣。

▍獅子座

幸運日：3、6、21、28、31日

3日：頭腦靈活，工作適合挑戰高難度，能獲得成就感。

6日：運用智慧生財的日子，對創意工作者特別有利。

21日：有異性主動邀約，感情進展順利。

28日：狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。

31日：有付出必有收獲，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

▍處女座

幸運日：8、12、14、19、26日

8日：有機會接觸新事物，能激發出創意潛能。

12日：表現活躍的一天，異性緣旺。

14日：有獨當一面的機會，付出與收穫會成正比。

19日：心情愉悅，化解誤會之日。

26日：心情愉快，做事情充滿幹勁。

▍天秤座

幸運日：6、10、15、21、22日

6日：事業順利，良好的配合能讓做事如魚得水。

10日：令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運。

15日：人際關係良好，有利拓展事業、開發財源。

21日：先前辛勤的耕耘在今日有忘開花結果。

22日：有望帶來意想不到的收獲，可多結識益友。

▍天蠍座

幸運日：8、11、13、16、22日

8日：財運旺，得財不費力，投資容易賺取豐厚錢財。

11日：預定的目標都能如期完成，有出風頭機會，容易得到他人賞識。

13日：財運上揚，主動向外活動、與人密切接觸能獲得好處。

16日：充滿活力的一天，可以在忙碌中有所收獲，越積極收獲越多。

22日：可多充實專業能力，有望可以掌握主導權。

▍射手座

幸運日：2、6、14、15、20日

2日：口才佳，可建立良好的人際關係。

6日：充滿活力和幹勁的一天，適合挑戰自我。

14日：桃花運旺，能遇到好對象。

15日：愛情運佳美，異性緣旺，有望增進彼此感情。

20日：正財運大於偏財運，是個收穫滿滿的一天。

▍摩羯座

幸運日：5、11、17、29日

5日：桃花運旺，能遇到良好對象。

11日：不錯的工作狀態，效率大幅度提高。

17日：可多與異性交流，培養自信心，有助於遇到好對象。

29日：勇敢面臨突發狀況，將有意外收獲。

▍水瓶座

幸運日：6、7、12、18日

6日：心情愉悅，適合與朋友談心。

7日：快樂的一天，將有桃花出現。

12日：財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財。

18日：行運走高，容易有驚喜的一天。

▍雙魚座

幸運日：1、2、13、16、20、25日

1日：桃花爆棚，容易有好運降臨。

2日：大膽示愛的日子，單身者有望遇見良好對象。

13日：偏財運旺的一天，有得財管道，可是也有浪費錢的傾向。

16日：事業運旺，將獲得認可，並有升職的機會。

20日：充滿活力的一天，可在忙碌中有所收獲，越積極收獲越多。

25日：異性吸引力強，桃花朵朵開。