新北一名男子去年借妻子手機開網路熱點時，意外瞥見妻子的姊夫傳了一連串親密訊息，內容極為曖昧，才驚覺2人不倫戀，崩潰控告男方求償撫慰金。新北地院審結，判妻子的姊夫須賠償30萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張，與妻子婚後感情融洽，2022年12月間他一如往常操作妻子的手機開啟網路熱點功能，但妻子手機突然跳出眾多來自姊夫的訊息，細看才發現內容極其曖昧，姊夫還會稱呼妻子為「寶寶」，妻子還會傳送露胸部的照片給對方，對話內容時常討論親密肢體接觸的感受，讓他大受打擊，故向姊夫求償100萬元撫慰金。

對此，姊夫辯稱，夫妻倆對於小孩教育觀念落差，不合已久，他並非介入婚姻的元凶，他僅是傾聽安撫女方的情緒，並沒有與女方交往、發展婚外情甚至發生性行為的情況，認為求償金額過高，希望法院駁回。

新北地院審理時，法官勘驗證據，發現2人互傳訊息稱「我想要妳了」、「我不想要跟你的記憶都只有在床上」、「我們沒有要在床上了」、「我們要一起出去玩」等語，互動如同交往中的男女，行為明顯侵害了男子的配偶權，審酌後判姊夫須賠償30萬元為適當。可上訴。