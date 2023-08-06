6月底交通新制上路，駕駛不停讓過馬路的行人加重罰款至6000元，日前一名駕駛貼出一段行車紀錄器影片投訴，新制上路是改善了行人地獄，卻也出現路霸型行人，闖紅燈過馬路還邊走邊滑手機不看路，引起大批汽機車駕駛一片撻伐。

行人闖紅燈過馬路還邊走邊滑手機，引起網友一片撻伐。(翻攝自爆怨2公社)

原PO在臉書「爆怨2公社」PO出影片，8月2日上午8點半開車經過一處大型十字路口時，當時行人的號誌是紅燈，但兩名穿白衣的男子卻無視紅燈，直接穿越馬路，也沒走在斑馬線上，其中一人眼睛還一直盯著手機不放，所有汽機車都緊急煞車讓這兩名路人先過，另一人察覺被禮讓後，趕快小跑步快速通過，滑手機的男子則還是慢慢走。

原PO看到路人大膽闖紅燈的行徑後，感嘆「報告部長，我們已經洗清行人地獄，現在連闖紅燈都可以看手機不抬頭」。

影片曝光後，大批網友看了也紛紛直呼，「超可怕差點撞上耶」、「行人地獄變行車地獄」、、「台灣交通真是各種地獄」、「這個叭一下，猴子就集體吱吱叫了」、「一臉老子就是大爺的模樣，不愧是猴子」。