宜蘭縣某補習班J姓女負責人擅自將管制藥品「利他能」提供給小學生服用，縣政府透過社會安全網發現此事，並移送宜蘭地檢署以違反醫師法、毒品危害防制條例偵辦，查扣51顆利他能，全案偵結；檢察官認為，該女犯後態度良好，且是出於對孩子的善意，造成的危害亦非重大，以緩起訴2年處分。

J女今年4月中，代為保管班上學生經醫師開立處方箋的利他能，卻擅自拿給數名學生服用，涉犯醫師法第28條「未取得醫師資格而擅自執行醫療業務」，可處6個以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金；家長雖知情，但補習班僅告知是「聰明藥」，若孩子獲得改善，再請家長帶孩子就醫拿藥。

J女在偵訊時表示，她的孩子曾有學業問題，因服用利他能後，有顯著改善現象，出於對學生的善意，可增進學習效果，動機非惡，造成危害亦非重大，且無前科，犯後坦承罪行，態度良好，足認靳女是一時疏失而觸法，經此教訓而有所警惕，遂違反醫師法予以緩起訴2年處分。

檢方調查，利他能內含毒品成分Methylphenidate，是國內三級管制藥品，常用於治療兒童過動症，非經醫師開立處方箋不得使用；但考量利他能錠外觀屬白色圓形錠劑，與常見毒品外觀迥然不同，一般社會大眾無從判斷是否為毒品，且J女表示不知道利他能含有毒品成分，堅決否認違反毒品危害防制條例。

縣府教育處說明，已勒令補習班停止招生，並召開宜蘭縣短期補習班不適任人員認定委員會，認為J女有不適任情況，隨即發文給教育部複審；若複審通過，會將J女登錄到全國的不適任教職人員系統，由於她是補習班負責人，教育處會撤銷該補習班的立案。