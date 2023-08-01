整個7月美國西南部都處在令人窒息的危險熱浪中，但隨雨季逐漸到來，鳳凰城（Phoenix）終於在今天終止連續31天高溫都超過攝氏43.3度的紀錄。

美聯社報導，歷史性的高溫從6月開始席捲該地區，從德州一路延伸至新墨西哥州、亞利桑那州再到加州的沙漠。鳳凰城及其近郊高溫尤為嚴重和持久，創下包含連續31天超過43.3度等好幾項新紀錄。舊紀錄是1974年的連續18天。

這項每日高溫都破43.3度的紀錄終於在7月的最後一天畫下句點，只不過當天出現最高溫的下午3時10分還是有42.2度。

美國國家氣象局在社群媒體表示「連續31天43.3度以上高溫紀錄終於告一段落，今天下午在鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）最高溫為42.2度，只比正常略高。」

但高溫和緩估計時間不會太久，因為預報顯示本週稍晚高溫仍會達43.3度以上，而且美國國家氣象局專家賀西（Matthew Hirsch）還表示，8月會比7月更熱。

鳳凰城所在的馬里科帕郡（Maricopa County）是亞利桑那州人口最多的地方，今年截至7月21日通報與高熱有關者已有25死，另249死尚待調查，等驗屍後的毒理檢測數週或數月內出爐後，可能還會有更多死亡歸咎於和高溫有關。

馬里科帕郡2022全年通報425死與高溫相關，當中超過一半也是在7月。