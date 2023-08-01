香港自3月起全面通關復常，出入境人次屢創新高。根據入境處資料顯示，上月香港出入境人次達到2068萬，較6月上升接近20％，為全面通關後的新高。周日（7月30日），出入境人次已超過88萬，較五一長假每日出入境人次為多。

港府入境處表示，昨日（31日）羅湖口岸的出境人次為64030人，入境為69548人，兩者總人次為133578人，為當日最繁忙的出入境口岸；香園圍口岸的出境人次為14633人，入境則有19158人，兩者總人次為33791人。