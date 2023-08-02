高雄1名34歲的白姓男子今年6月在前鎮一處巷子中，強拉1名8歲小女童，想將人帶走，這時1名17歲少女見狀，本想上前阻止，未料白男卻改抓她，還不顧少女反抗，將人強押在地並以手撫摸胸部和下體，其他民眾見狀上前壓制他並報案。高雄地檢署依妨害性自主等罪起訴。

起訴書指出，白姓男子在今年6月9日中午12點50分，在前鎮區一處巷子中，看見1名8歲小女童，徒手拉扯，想將她帶走，這時另外1名17歲少女見狀立刻上前阻止，但白男則改抓少女，導致她左上臂有抓痕、右前臂抓痕及右大腿抓痕等傷害，但白男仍不顧少女的反抗，將少女強押在地，還以手撫摸少女的胸部和下體，其他民眾路過立刻壓制白男並報警處理。

檢警調查時，白男先供稱因施用安非他命才犯案，但經地檢署採集尿液送檢後，呈現安非他命陰性反應，因此研判是為掩飾真相的說詞，後來他在偵查中坦承自己控制不住自己的慾望，明知道對方未成年還想發生關係，從小一直對小孩有衝動，會想欺負對方。高雄地檢署依妨害性自主等罪將他起訴。