葉男販毒走售後服務，透過通訊軟體販售毒品、以包裹寄送躲緝，警方循線查獲送辦。（民眾提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

販毒也客製化？ 毒咖啡調整配方盼顧客「有感」，包裹寄送躲查緝遭逮。（民眾提供）

分裝販毒走客製化、網售還走售後服務！台中市刑大今天表示，25歲葉男販售安非他命及毒咖啡包，為躲避查緝竟以包裹寄送販毒，以為雙方未見面交易就可天衣無縫，還與買家討論用後心得，客製化調整毒咖啡調製配方，要讓買家「有感」，警方循線搜索查獲毒品及分裝工具，依違反毒品危害防制條例送辦，檢方今年5月間起訴。

近年來線上虛擬銷售、購物風行，連販毒也走跟風。中市刑大偵五隊隊長朱政憲表示，葉男以暱稱「獨角獸」，在通訊軟體經營、銷售第二級毒品安非他命及第三、四級毒品咖啡包，並透過物流寄送包裹販毒，不但沒有實體接觸交易，還利用各物流運送服務，規畫多種斷點，來躲避警方追查。

葉男還以毒咖啡照製作成銷售單發送，以取信買家，買家下單後，他即進行分裝毒品，透過物流寄送。令人驚訝的是，他還做客製化售後服務，持續與買家聯繫，詢問使用後感受，並據以調整毒咖啡配方，說要讓使用者「有感」，經營老客戶。

葉男認為販毒模式天衣無縫，但警方早已追蹤蒐證，報請檢察官偵辦，今年2月間搜索票直驅住處查緝，查扣到安非他命5包、毒咖啡3包及含有第三、四級毒品成分的錠劑一批，還有研磨、封口機等分裝工具，移送台中地檢署偵辦，檢方在今年5月間起訴。

販毒也客製化？ 毒咖啡調整配方盼顧客「有感」，包裹寄送躲查緝遭逮。警方說明。

警方呼籲，咖啡包、果汁包等新興毒品，常以精美、新潮的包裝來吸引買家，施用者可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，甚至可能導致猝死，切勿一時好奇而嘗試。

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