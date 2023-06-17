最後到底是誰獲勝？民眾蔡先生日前在山區遇到4隻台灣藍鵲大戰1隻眼鏡蛇，雙方僵持了約5分鐘，眼鏡蛇多次發動攻擊，卻沒能命中。蔡先生說，眼鏡蛇其實是覬覦樹上的鳥蛋，才會引發這起蛇鳥爭鬥，而這段難得一見的畫面在網路上曝光後，也引發熱烈討論。

眼鏡蛇舉起身體示威，多次發動攻擊卻沒能命中。（影片／蔡先生拍攝）

原PO今（17）日在臉書社團《野生蛇相》上傳在基隆山區拍下的兩段影片，其中可見地上有一隻眼鏡蛇和保育類的台灣藍鵲對峙，眼鏡蛇舉起身體示威，台灣藍鵲則是左跳右跳避免遭受攻擊，下一秒眼鏡蛇發動攻勢向前撲咬，而台灣藍鵲則反應迅速地往後方飛走，完全沒受到傷害。

4隻台灣藍鵲輪番迎戰眼鏡蛇，影片讓人看了捏把冷汗。（影片／蔡先生拍攝）

影片拍攝者蔡先生向《中時新聞網》表示，當時他聽到有鳥類不斷瘋狂大叫，走近一看發現4隻藍鵲輪流在攻擊眼鏡蛇，雙方僵持有大約有5分鐘，起因是眼鏡蛇覬覦台灣藍鵲樹上窩裡的鳥蛋，台灣藍鵲護子心切挺身而出，最後眼鏡蛇沒能得逞，逕自離開現場。

貼文曝光後，讓不少網友嘖嘖稱奇，紛紛留言，「兩邊都是顏值爆表的角色」、「居然能遇上如此大片！真是幸運！」、「看得我好緊張，結果就沒有了」、「野生寶可夢對戰」、「藍鵲英勇張開翅膀，囂張的樣子我好愛」、「肯定上輩子造橋鋪路又治水，最後再拯救世界才能遇到這大景」。