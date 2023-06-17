哈梅播客節目「原型」（Archetypes）腰斬

哈利和梅根與思播（Spotify）周四晚發布聯合聲明，宣布結束合作，讓2000萬美元（約6億台幣）的播客節目「原型」（Archetypes）腰斬後，思播的播客創意主管席蒙斯（Bill Simmons）周五公開痛批，兩人是「該死的騙子」。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《紐約郵報》（New York Post）17日報導，哈利和梅根是3年前和思播簽下這紙合約，雖然共同聲明中說，雙方同意分道揚鑣，並以共同製作的系列節目為傲，但席蒙斯卻忍不下這口氣，透過自己的播客節目，怒批這對夫妻。他諷刺地說「該死的騙子」（The f***ing grifters），才是思播當初該和他們一起推出的節目。

席蒙斯是著名《響鈴》（The Ringer）網和播客創辦人，也是體育專欄作家。後來他在2020年時，以2億美元（近61億台幣）的代價，將《響鈴》賣給了思播，並加入公司。他分享的故事很多，但顯然認為，最好的故事之一，就發生在他和哈利之間。他說，自己有一晚得喝醉了，才說出透過Zoom，和哈利交談，試著幫他想播客點子的故事。

Prince Harry and Meghan Markle are called 'f*****g grifters' by Spotify exec Bill Simmons https://t.co/DOQolQBoOf pic.twitter.com/HreycVMxxh — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 17, 2023

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