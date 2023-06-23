有些人天生缺乏安全感，無論是愛情或是生活方面，只要任何風吹草動，就容易產生負面想法，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，雙魚座、射手座、牡羊座最愛胡思亂想，而且情緒波動較大，不管任何事一旦被對方忽略，就會感到焦慮不安。

▍雙魚座

雙魚座天生缺乏安全感，所以總是希望能夠有人可以依靠，而在與人相處過程中，時常渴望得到關注和保護，一旦被對方忽略，就會感到焦慮不安，胡思亂想把小事放大化，但其實這只是雙魚座的幻想而已。

▍射手座

射手座在人際關係方面，總是希望能夠受到大家關注，當發現對方沒有集中注意力聽他們說話時，就會覺得對方是刻意在忽視，便會開始胡思亂想，甚至與對方斷絕來往。

▍牡羊座

牡羊座在人際關係中講究將心比心，他們真心對待他人同時，也希望能得到尊重，並將注意力放在他們身上，如果受到忽視，會覺得對方不夠成熟不懂得尊重，便會感到失望，進而慢慢疏遠。