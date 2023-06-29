有些人平時待人和藹，給人個性溫和的印象，不過一旦被激怒，肯定會想盡辦法反擊。《搜狐網》近日分享3個星座脾氣不大，卻沒人敢招惹，他們不太會生氣，但是若被人誣陷，絕對會爭到底，讓人看了都會怕。

▎摩羯座

摩羯座個性溫和，既低調又沉穩，不在乎自己之外的事，給人與世無爭的印象，平時不太會發脾氣，不過外表雖樸實，內心卻很強大，做事非常有目標性，會默默地累積實力，若是遇人故意挑釁，會翻臉捍衛權益，絕不容許計畫被打亂，用實力打垮對方。

▎水瓶座

水瓶座無論遇到什麼事，都會先分析利與弊，才會決定該怎麼做，雖然總是笑臉迎人，給人一種愛開玩笑的感覺，不過遇到正經事時，絕對會認真對待，另外水瓶座個性善變，讓人摸不透，一旦被人陷害，他們可能會在暗處反擊，普通人根本鬥不過他們，讓人感到害怕。

▎處女座

處女座追求完美，遇到問題時，總是希望能以和平收場，但並不意味他們好欺負，與其他星座相比，處女座內心非常堅強，而且包容心很大，在多數情況下，不喜歡與人計較，基本上都是以和為貴，不過一旦被激怒，他們就會爭到底，讓人不得不投降。