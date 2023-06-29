新北市板橋、汐止幼兒園日前被綠營指控餵藥，板橋幼兒園有36位家長提告，對於幼童體內是否有苯巴比妥成份藥物，新北地檢署5至6月也陸續採集36名幼童毛髮送調查局檢驗，檢方今(29日)公布板橋幼兒園案採檢結果，36人通通未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。精神科醫師沈政男直批綠營，整天在那邊胡鬧、起鬨、打混，就會有人把票投給他們，根本搞亂社會，下藥、有戒斷症狀什麼的，怎麼不講了？

新北檢指出，本案毛髮檢體是以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，不會有一般醫事檢驗使用「免疫法」進行毒品篩驗時，可能與其他藥物發生「交互反應（cross-react）」，進而產生「偽陽性」或「弱陽反應」等問題發生。

新北檢表示，調查局5月底受理受理本案第一波毛髮檢體起即暫停休假，研發巴比妥類項目等毛髮檢驗方法，並完成確校、標準品回測等驗證程序後，實際鑑定本案檢體，因毛髮鑑定案件程序繁複，涉及採樣、分段、清洗、乾燥、破碎、溶離、萃取、分析、判讀、再確認及製作鑑定書等程序，正常程序至少需費時3個月，但為了讓家長盡速得知檢驗結果及彌平爭議，以最速件辦理，最短時間完成毛髮鑑定工作。

「看到沒有？」沈政男今(29日)在臉書發文強調，板橋幼兒園，是板橋不是汐止，全部受檢幼兒的毛髮，是毛髮不是體液，未檢出，注意，是未檢出， 「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」。「再講啊，有人下藥、有戒斷症狀，什麼跟什麼的，怎麼不講了？」

沈政男直批綠營：整天在那邊胡鬧、起鬨、打混，然後就會有人把票投給你們，或者你們一定要把票投給誰，有什麼意思嗎？「真的，拯救世界之前，先拯救你們自己吧！」還好，這個社會還是有人可以把事情弄清楚。「你們搞亂的世界，哥會出來幫忙收拾殘局！」

新北板橋某私立幼兒園爆發「餵藥案」，受害孩童的家長發現孩子不對勁，教育局5月15日知情後，啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，檢方也介入調查，衛生局6月5日安排學童入園檢驗，8人有微量藥物反應，衛福部6月8日起陸續受理幼童的尿液採檢，截至6月15日有28人尿檢陰性。另外，士林地檢署28日則簽結汐止幼兒園案，確認幼童未遭餵食苯巴比妥成分藥物，全案無人牽涉犯罪，證實是烏龍一場。