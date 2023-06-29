日前粉專「靠背影視2.0」發文一名網友匿名發文指控，演藝圈一名W姓的大咖男演員明明就有女友，還亂搞男女關係，消息一出立刻引起外界猜測，按照貼文的特徵讓不少網友猜測是男星吳慷仁，對此，吳慷仁也低調回應「不擔心」，還附上一個笑臉，似乎對於這波metoo風波無所畏懼。

匿名粉專「靠背影視2.0」發文指出，一名Ｗ姓男星有女友還到處亂搞男女關係，而在文中可見該男星的特徵為「給人一種實力派演員」、「不為主流低頭」、「非常努力的印象，總是演一些律師、檢察官…等等正義的角色」、「身材好，還有一點藝術家的憂鬱氣質」等除了點出男星演過檢察官、律師，還有位眾多廣告代言、經常公開放閃的女友。

文章曝光後，由於種種線索讓網友紛紛猜測是男星吳慷仁，因此許多網友在底下留言，「有點慷的文章」、「大家不用猜了，一看就知道是吳慷仁」、「這很明顯啊，就是吳x仁，若屬實，人設真的包裝太好了」。

然而，也有不少粉絲跑到吳慷仁臉書留言，希望他不要翻車「真心希望不是你」、「我相信你」、「千萬要撐住啊」、「慷仁撐住」，對此，吳慷仁也低調3字回應「不擔心」，還附上一個笑臉，還有網友留言「我這位子雖然不是第一排，但應該也算搖滾區了吧」，他親自回答「我發瓜子給你」似乎不在意外界的指控；然而，吳慷仁稍早也發文表示，前陣子才聽過一句「我夢見」的台詞，當時只能大概理解，沒想到如今成了謠言主角，「嗯…但現在更能夠懂其中含意了。」