美國副貿易代表畢昂奇明天將與行政院政務委員、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中會談，兩人有望討論對於台美21世紀貿易倡議下階段啟動的時間與議程。鄧振中受訪說，他明天會告訴畢昂奇，立法院已通過台美21世紀貿易倡議首批協定，至於第2階段的環保、農業、勞工議題，已舉行過數次的視訊會議，但需要面對面談判，地點保持彈性，在台北或華府都沒問題。

美國貿易代表署（USTR）今天指出，畢昂奇（Sarah Bianchi）明天將與鄧振中召開閉門會議。不過並未說明會議地點與內容。鄧振中表示，是例行的會議，確實有這安排，藉這個機會告訴對方，立法院休會時間開臨時會，全票通過協議，表示台灣國會對協議的支持。

鄧振中說，下一個工作就是下一階段，也想聽聽看美方對於第2階段的環保、農業、勞工議題要怎麼處理，已舉行過數次的視訊會議，談判同仁有非正式交換過意見，但是還沒有面對面談判的機會，自己明天不會進行協定內容的談判，只是對於整體安排談一下，正式談判協定的文字是雙方談判人員處理，明天也不曉得是否敲定正式談判時程，要看對方構想。

鄧振中指出，時間、地點都可以配合，都保持彈性，也準備得相當妥當了 ，在台北或華府都沒問題，一個協議要達成，要經過相當冗長的交換意見的過程，過去都就大方向甚至很多細節都討論過了，但還是需要有面對面的機會，也不一定一次就能談好。