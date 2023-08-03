美國副貿易代表畢昂奇明天將與行政院政務委員、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中會談，兩人可能討論對於台美21世紀貿易倡議下階段啟動的時間與議程。

美國貿易代表署（USTR）今天指出，畢昂奇（Sarah Bianchi）明天將與鄧振中召開閉門會議。不過並未說明會議地點與內容。

鄧振中與畢昂奇明天的會談，可能觸及台美貿易倡議下階段啟動時程及主要議題。

駐美代表處表示，會議採視訊方式進行，主要是例行業務意見交換，內容不公開。

台美21世紀貿易倡議在去年6月1日正式啟動後，經過一年協商談判，首批協定於今年6月1日在美國在台協會（AIT）華府總部簽署。由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署，鄧振中、畢昂奇及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。鄧振中當時表示，第2階段可能會鎖定勞工、環保與農業3大議題，但還需再跟美方協商。

美國參眾兩院議員提案的「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）於6月21日及7月18日分別在眾議院與參議院以口頭表決與一致同意通過。法案經眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）簽署後，已送交白宮，待美國總統拜登（Joe Biden）簽署後將正式生效。（編輯：張芷瑄）