恒指開高250點報19,671點，升幅隨即擴大，暫時見最多升436點報19,857點，重上10天線（約19,587點）。截至10時13分，恒指曾僅升185點報19,606點。

國指升1.4％報6,745點。科指曾升3.4％報4,556點，最新升1.7％報4,481點。

上證指數最新報3,294點，升14點或0.43％。

大陸房地產股上漲，龍湖開高7.7％報20.5港幣，最新仍升逾7％；碧桂園開高6.2％報1.54港幣，最新升近半成。潤地亦升近4％。

騰訊高開1.9％報348.6港幣，最新升0.3％報343.2港幣。阿里巴巴升2.5％報95.5港幣。美團升2.8％；京東升3.1％。港交所曾升近3％，最新升1.8％報324.4港幣。

中資金融股亦上揚，平保曾升逾4％，現升2.7％；國壽升3％；招行及太保亦跑贏大盤。

券商股普漲，中信証券曾升逾5％；國聯證券升6％。中國結算宣布，擬自10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16％調降至平均接近13％，並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排。有關措施被形容為向券商「定向降準」。