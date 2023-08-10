台泥表示，上半年獲利表現亮眼，主要受惠於電力以及能源事業貢獻。整體來看，今年上半年台泥非水泥營收占比已由去年不到30％，增加至35％。

今年大陸業務表現，仍受限於基礎建設放緩，新開工面積下降兩成的影響，但是在其他海外水泥事業，包括土耳其、葡萄牙等水泥廠，獲利成效優異，主要在於減碳成效，帶動水泥單價上揚，成為台泥海外市場獲利新引擎。

此外，台泥10日亦宣布，繼廣西貴港廠之後，廣東英德廠的儲能系統已正式啟用，成為大陸水泥業規模最大的儲能系統，下一步將逐步擴大至台泥江蘇句容廠等其他場域；廣東英德廠的儲能系統裝置容量107.3MWh，最大儲能量為43.2MW，也是台泥在大陸打造的最大儲能系統，正式啟用後，每年預計可儲存電能約4,600萬度，並可以通過調節離尖峰電力需求，初估一年將為台泥英德廠節省人民幣2,130萬元的電費支出，並因配合英德廠所在大陸廣東省政府儲能發展政策，每年預估可額外獲得人民幣270萬元人民幣政府補貼。