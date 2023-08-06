中興電工集團前董事長江義福被控涉入雲豹裝甲車動力底盤採購弊案，疑為謀取暴利，向中國大陸購買低價劣質零件，台中高分院7月18日二審判江5年10個月徒刑，並沒收中興電工20億9916元不法所得。財信傳媒董事長謝金河透露，自己在上星期某個颱風天下午，專程到林口華亞科技園區的中興電工氫能廠區去看江義福，針對這起案件，江已做了最壞打算，不過仍是滿腹委屈。

「我靜靜地聽著江董訴說這個事件的來龍去脈。」謝金河5日以《江義福掛念台灣氫能產業的發展》為題在臉書發文說明，這個案子起頭是2012年的國防部雲豹甲車採購案，軍備局209廠向中興電工採購動力底盤系統，涉及弊案的料件，占整個採購金額1.2%，而進口大陸料件的協力廠商是啓福集團許清順父女，他們在法院的陳述都認為江義福不知情，沒想到高院仍對江重判。

此事件重重打擊中興電工未來的發展，江義福於判決出爐後辭去中興電工董座，在這重要時刻，全聯暨元利建設董事長林敏雄伸出援手，讓次子、元利建設董事林弘人出任中興電工董事，穩定投資人信心，江義福也把董座之位交棒給兒子、中興電嘟嘟房事業群營運長江馥年，江義福則獲董事會通過出任中興電工集團總裁。

不過讓江義福最牽掛的，是正在大力發展中的氫能事業，目前中興電工的氫能發電模組已經可以出貨，還自行研發出氫能摩托車，江直言，台灣如果不能在2026年在氫能產業有所躍升，未來在世界綠能產業將掉隊。

謝金河表示，到目前為止，南韓有29337輛氫能車、281輛氫能巴士及244座加氫站，日本、美國和德國也正卯足全力，澳洲則是急起直追，而台灣雖已將氫能列為12項戰略產業，但到目前為止只有1座加氫站，值得大家好好面對，「離開中興電工，心情有點沈重，一個陳年案件，卻幾乎讓中興電工翻船！」