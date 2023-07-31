雲豹裝甲車弊案在7月18日二審宣判，中興電工將被沒收20多億元不法所得，導致股價連吞兩根跌停，但在48小時後，全聯林敏雄出手相挺，能否讓中興電工迅速重整旗鼓？

7月18日，重電飆股中興電工因涉及雲豹弊案，二審宣判將沒收20多億元，同時董事長江義福也遭判刑，消息一出，股價接連兩天吞下跌停。

但宣判48小時後，中興電的一則公告穩住市場信心。原來，中興電最大的法人董事盛元投資，其法人代表從原本的江義福，改派全聯暨元利建設董事長林敏雄次子林弘人。

各界都在問，為何林敏雄如此看好中興電，並在第一時間大動作力挺？

私交好 藉表態喚回市場信心

市場人士觀察，「法人代表改派為林弘人，大家都知道這一定是林敏雄的意思，像這樣的大咖大動作表態，目的是要讓市場相信中興電本業，找回大家的信心。」確實在這則公告發布後，21日中興電股價開盤即跌停打開。

但，究竟林敏雄與江義福，兩人有何淵源？知情人士透露，「他們其實認識很久，至少有20年的老交情，林敏雄也一直是中興電的『隱藏版』大股東。」翻開中興電十大股東列表，自然人藍阿文持有中興電1.78％股份，且持有長達10年，這位大股東正是林敏雄的妻子。

知情人士指出，林敏雄持股多年，兩人交情匪淺，江義福過去就詢問林是否有意派人進入董事會，但林始終興趣缺缺，「但這次二審後，林卻主動問江需不需要幫忙？一來可見林敏雄有情有義，在危機時刻為老朋友挺身而出；二來林敏雄當然不會隨便相挺，可見中興電這幾年確實經營得滿扎實。」

中興電投入新能源布局超過15年，但因涉及雲豹弊案，多年來彷彿抱著一顆「未爆彈」，雖然上訴二審後，江義福與律師多次在審理時解釋，說採購案有爭議零件僅占千分之幾，但最終仍被合議庭認定構成特別背信罪、詐欺取財罪。

中興電表示，對此判決將依法提起救濟，以維清白。

正當外界猜測，林敏雄次子的下一步，會不會順勢選任董事長，7月20日中興電就召開董事會，推舉中興電嘟嘟房停車事業群營運長江馥年出任董事長，會中也通過江義福出任中興電工集團總裁。

市場人士分析，「此舉是讓外界清楚，中興電經營團隊不受動搖，且照原訂計畫發展。」