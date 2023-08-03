全聯小時達今（3日）停班地區也暫停外送服務。（全聯提供）

因應卡努颱風今（3日）停班公告，全聯小時達昨（2日）晚間11點起，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣門市暫停外送服務。

另針對8／3沒有停班課的地區，小時達則祭出限時優惠，單筆訂單滿800元，輸入折扣碼「STORM100」享現折100元，快閃優惠撫慰上班族的心。