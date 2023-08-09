一名女子表示，男性友人昨用外送叫午餐到她的公司，她驚喜地下樓取餐，沒想到餐點竟是現金付款，且要付1299元，男子傳訊說「女生應該都喜歡這種驚喜吧？妳不用感到不好意思，我是買來要讓妳跟同事一起吃的」，讓她氣得罵「你買個屁！大方個頭，是我買的吧！」荒謬情節讓網友全笑翻。

原PO昨（8）日於論壇《Dcard》指出，7月中旬跟朋友去露營，在營區認識一名態度大方的男子，彼此互相交換IG，事後兩人也約在餐廳吃飯2次，都是採AA制各付各的。她說最近工作上有很多結案報告要做，導致中午忙到沒時間吃飯，昨中午忙到一半，她接到外送員電話，對方告知她是XX先生送的，讓她超級驚喜。

原PO趕緊下樓取餐，正當她要折回公司時，外送員向她表示，「訂單要收現金，是1299元。」她心裡飆罵髒話，「X！是叫了什麼要1千多元」，因她沒有帶錢包下樓，只好請同事幫忙墊錢。她返回辦公室後，立刻聯絡男子，沒想到對方還沾沾自喜說「希望妳有感受到我的心意，因為月底比較拮据，錢不是重點，心意才是。」

男子還強調只對原PO這樣，也只訂餐給原PO，還說「女生應該都喜歡這種驚喜吧？妳不用不好意思，我是買來要讓妳跟同事一起吃的。」原PO氣得大罵「你買個屁！大方個頭，是我買的吧！」她坦言，經過這件事後，已無法保持平常心和男子聊天了，也奉勸對方別再叫外送，「不然又來一個1千多塊的外送，還要我付錢，我真的承受不了。」

貼文讓網友全爆笑，「他是不是覺得自己帥透了」、「真實版的我請客 、你出錢」、「他的自我感覺良好到，值得妳立刻封鎖刪除」、「看起來像是故意整妳耶！整回去啦！」、「好荒謬，真的太荒謬」。

留言中也有外送員現身表示，「這種單妳就說不收就好，反正帳號跟妳沒關係，下單本人不在送達的位置，現金單太多次拒收，被停權也是他的事，沒錢就不要裝闊」。