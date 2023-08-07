香港九龍黃大仙區一名廖姓人妻好賭成性，而他的張姓丈夫，5日因不滿被一對男女，登門要求「代妻還債」，竟朝對方潑灑帶有腐蝕性的「洗鋼水」，造成2人的臉、脖子、肩膀、手、腳均有灼傷，後被送醫治療，張男則被警方帶回調查。

綜合港媒報導，遭潑「洗鋼水」的分別是68歲余姓女子、45歲曹姓男子，2人是乾姊弟。不料，他們當晚8時左右去找認識的49歲廖姓人妻，討要6.2萬港元（約24.2萬元新台幣）欠款，結果就被她的65歲張姓丈夫，潑灑帶有腐蝕性的「洗鋼水」。

報導指出，由於廖妻好賭成性，在外欠下不少賭債，而她為了躲避有人上門討債，經常居無定所，事發當天就已離開一段時間，家中留下丈夫與兒子。不料，張男疑似不堪債主騷擾，才會情緒失控，造成余女的臉、脖子、肩膀灼傷，曹男的手、腳灼傷，2人後遭送至伊利沙伯醫院（Queen Elizabeth Hospital）治療，張男則被警方上門帶回調查。

張男表示，自己已與妻子失聯多日，且對陸續上門討債的債主，實在不堪其擾，況且他被余女、曹男要求「代妻還債」，後又發生衝突一時心火難消，才會做出傷人行為。

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