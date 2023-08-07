國內食品大廠泰山食品廠因經營權之爭，泰山公司不滿時任公司董事劉偉龍向刑事局報案，誣指獨董杜英達遭恐嚇，於4月20日泰山審計委員會期間偕同刑事警察局林姓隊長，率領員警違法搜索泰山，帶走杜英達，導致議事中斷，控告劉偉龍、曾有「最美女董座」的獨董陳敏薰、林姓隊長3人侵入住宅、誣告、違法搜索等罪。台北地檢署7日偵結，認為罪嫌不足，將3人不起訴。

泰山公司控稱，4月20日召開召集薪酬委員會、審計委員會及董事會，原預計討論股東盈餘分配案、委任經理人員工酬勞發放建議案及相關議案審查。但龍邦市場派董事劉偉龍竟偕同刑事局員警衝入泰山違法攝影、搜索泰山，干擾議事進行。

當時出席會議的獨董杜英達稱「我沒有被恐嚇，我是律師，怎麼會被恐嚇」、「先讓我把會議主持完」，「我們現在是審計委員會」、「沒相干的人先離開」，劉偉龍等人遂暫時退出，之後再回到會議室，將杜帶走。泰山認為，劉偉龍、陳敏薰，刑事局林姓隊長3人涉嫌誣告、侵入住宅、違法搜索及強制罪。