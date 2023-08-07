統計資料顯示，北市6月豪宅交易趕進度狀況明顯，目前已揭露的有13戶億元在6月成交，趕在平均地權條例上路前完成預售交易，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，登記在法人名下的購屋模式，在高端豪宅市場相當常見，一來有稅務上的優勢，二來資金調度也會比個人資金匯回台灣有彈性許多，不過7月1日後用公司名義購置豪宅被嚴格管控，豪宅市場買氣短期勢必受到嚴峻考驗。

今年新制上路前有部分大案冒出頭，包括中山區指標的國賓飯店改建案、大同區的指標案宏國大道城、東區改建案鑄慕等，新制上路前一個月都有億元豪宅交易紀錄。

統計6月億元豪宅預售揭露最多的是大同區的宏國大道城個案，總計有5戶，總價在1~1.3億元，信義區的豪宅案松雍，也揭露3戶，總價在2~2.1億元，單價則是每坪199~218萬元，不過整個上半年億元豪宅北市揭露最多的是國賓皇琚與宏國大道城兩個案件。

曾敬德表示，豪宅登記法人名下被政策關門後，預計豪宅市場可能會悶一陣子，不過每波股市大漲可能都有新的主流，也會創造新的豪宅需求，這波AI商機爆發，可觀察是否有些資金落袋為安後，轉進高端市場購置房產。