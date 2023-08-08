中國大陸7月出口以美元計年減14.5％，跌幅比上月擴大2.1個百分點；進口年減12.4％，跌幅擴大5.6個百分點。兩項數據均大幅差於預期，尤其進口數據，市場原預計跌幅收窄。1至7月，中國進出口總值3.4兆元，下跌6.1％。 其中，出口1.94兆元，下跌5％；進口1.46兆元，下跌7.6％；貿易順差4895.7億元。

民營企業進出口12.46兆元（人民幣，下同），增長6.7％，佔外貿總值的52.9％，比去年同期提升3.1個百分點。 國有企業進出口3.82兆元，增長0.8％，佔外貿總值的16.2％。外商投資企業進出口7.21兆元，下跌9.4％，佔外貿總值的30.6％。前7個月，東協續為中國最大貿易夥伴， 歐盟第二，其次是美國、日本，以及南韓。

中國海關總署統計分析司司長呂大良表示，二季度以來，中國月度進出口規模穩定保持在3.4兆元以上。7月，中國進出口3.46兆元，處於歷史同期較高水準，與2019年同期相比增長25.7％，較2020至2022年同期均值高4.5％。整體看，中國外貿進出口運行平穩，符合預期，長期向好的基本面沒有改變。