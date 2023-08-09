而兆利早盤在營收業績加持之下，股價跳空開高，一度觸及漲停板價位79.5元，成為大盤亮點股。

陸資手機品牌廠雖然在5G手機上敗北，但今年卻是全球少見調高全球手機出貨的品牌方，全年出貨量從3,700萬支調高至4,000萬支，其中折疊機的部分因推出小折疊機Pocket s系列，在粉領族中銷售不差，相關供應鏈業績灌頂。