而兆利早盤在營收業績加持之下，股價跳空開高，一度觸及漲停板價位79.5元，成為大盤亮點股。
陸資手機品牌廠雖然在5G手機上敗北，但今年卻是全球少見調高全球手機出貨的品牌方，全年出貨量從3,700萬支調高至4,000萬支，其中折疊機的部分因推出小折疊機Pocket s系列，在粉領族中銷售不差，相關供應鏈業績灌頂。
陸資手機品牌摺疊軸承訂單補，兆利（3548）公告7月營收，單月營收重返8億元，達8.15億元，月增18％、年增62.2％，寫下單月歷史第四高之營收成績單，同時也是2022年2月以來高點，第三季首月就繳出強勁的營收成績單。
而兆利早盤在營收業績加持之下，股價跳空開高，一度觸及漲停板價位79.5元，成為大盤亮點股。
陸資手機品牌廠雖然在5G手機上敗北，但今年卻是全球少見調高全球手機出貨的品牌方，全年出貨量從3,700萬支調高至4,000萬支，其中折疊機的部分因推出小折疊機Pocket s系列，在粉領族中銷售不差，相關供應鏈業績灌頂。
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