紅十字會人員參與防汛救援被指作秀

近期華北、東北連發生大雨與洪水，防洪防汛工作形勢非常嚴峻，災民在完全沒有接到撤離通知的情況下忙著逃生，熱血的外地救災人員運送物資參與搶救卻因「未受邀請」而被阻攔於高速公路上。曾經因情色八卦與貪腐案件飽受批評的中國紅十字會在這次災情中顯然也沒閒著，不只在捐贈物資清單中亮出了手批高價西裝及羽絨衣，還讓工作人員展示了最新黑科技製造的救災不沾泥白鞋子，引起網民高度關注與熱烈議論。

據《網易新聞》旗下自媒體報導，幾天前，北京市紅十字會發佈了一則《聞“汛”而動！北京市紅十字系統積極參與防汛救援工作》的報導，介紹了紅十字會人員參與救援的一些情況，其中配了一張救援人員用擔架轉移老人的場景。

中國紅十字會人員參與防汛救援被指作秀，穿白鞋子不沾泥引發熱議。（圖／網易新聞）

不過，有眼尖的網友卻發現，這張照片中，救援人員的鞋子並沒有什麼變髒的痕跡，有人評價道：「這鞋，簡直是不染纖塵呀！高手！」

其他信仰黑科技的網友們發表評論也創造力十足：「這難道就是傳說中的『出淤泥而不染』嗎？」、「這雙鞋是『荷花牌』的」、「紅十字會最乾淨的就是鞋和衣服了……」、「白褲子白鞋去救災」。

不讓黑科技專美於前，網民們腦洞大開發揮武俠小說的想像力：「這位『領導』輕功了得，踏雪無痕」、「不可以是輕功高手嗎？看來百姓低估了」、「看過神話故事的都知道，他們肯定帶了『避泥珠』」。

當然免不了也有電影版的：「你到底拍完了沒有，鞋都髒了，X！」、「倘若我是製片人，導演一分錢不給，演員連一盒便當也不發」、「鞋子褲子衣服都那麼乾淨，沒有一點污漬！活的真講究！！！」

不過，《網易新聞》旗下自媒體也摸著良心說，大家也不能過於惡意揣測，說不定這只是救援工作剛剛開始，所以鞋子還沒髒，也可能這位救援人員的身手就是比較矯健，墊著腳尖走路，所以鞋身沾不到泥。

再不，那就真的是黑科技的力量，紅十字會發明了救災不沾泥的白鞋子，如果把這種技術做各級官員們的衣服，讓人民公僕們都能「出汙泥而不染」，那真是國家萬幸、人民萬幸。

至於北京紅十字會最近發布7月捐贈物資明細表中大批高價汽泡水與西裝、羽絨衣，相關物資還來自於協會理事任職的企業，很可能涉及不當利益輸送。對此人們自然而然會聯想起2011年的「郭美美事件」，當年中國紅十字會這件震驚社會的醜聞，終於在12年後「改頭換面」，或許又要以新的形式重新呈現在中國人民的眼中。