受惠暑期旺季 橘子7月營收月增75％ 20:262023/08/09 工商 何英煒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 橘子（6180）公告7月份自結合併營收11.7億元，受惠暑期旺季到來，主力產品以新職業版本吸引玩家持續回流，7月營收較上月大幅成長75％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不過，因手遊改版活動上線時間差異致基期不同，7月營收年減18％。 累計1～7月自結合併營收達62.9億元，年減13％，主要因為今年以來遊戲累積收入減少所致。 長榮7月營收234.24億元 月增5.84％ 兆利7月營收年增62％ 重返8億元 宏碁7月營收回歸年正成長 非PC、顯示器事業占29％ #橘子 #月營收 #暑期 #旺季 #月增 也許您會感興趣 推薦閱讀 《興櫃股》王座H1獲利已衝年度新高 7月營收攀峰、H2更好 12:082023/08/09 財經 陽明7月營收114.56億元 月減7.8％、年減68.83％ 19:382023/08/09 財經 《半導體》世界先進7月營收登近10月高 Q3估小幅回升 15:092023/08/09 財經 《電零組》欣興7月營收小升 法人估Q3旺季不旺 11:382023/08/09 財經 《電零組》臻鼎下半年旺季增溫 Q4衝年度營運高峰 17:502023/08/09 財經 《熱門族群》台塑四寶7月營收 台塑化獨憔悴 14:092023/08/08 財經 《光電股》晶睿7月營收登歷年同月新高 安防市場衝一波 09:082023/08/09 財經 《觀光股》王品7月營收衝次高 Q3旺季看俏 17:002023/08/09 財經 《生醫股》旺季+通路效益 亨泰光7月營收創同期高 17:302023/08/09 財經 《觀光股》瓦城Q2、H1獲利齊登同期高 7月營收衝第3高 07:582023/08/09 財經 《電機股》富強鑫前7月營收衰退2成 20億元聯貸案拍板 09:482023/08/09 財經 汎德永業Q2獲利登單季新高 上半年賺進一股本 20:062023/08/09 財經 《半導體》3因素影響 穎崴7月營收雙降逾3成 07:482023/08/08 財經 《電週邊》融程電前7月營收攀高 拚H2向上 08:582023/08/08 財經 大田上半年每股只賺2.92元 期待Q4旺季到來 17:332023/08/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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