不過，因手遊改版活動上線時間差異致基期不同，7月營收年減18％。

累計1～7月自結合併營收達62.9億元，年減13％，主要因為今年以來遊戲累積收入減少所致。

長榮7月營收234.24億元 月增5.84％
兆利7月營收年增62％ 重返8億元
宏碁7月營收回歸年正成長 非PC、顯示器事業占29％
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