數位雲端類股領導廠商騰雲（6870）7月合併營收逾4,700萬元，年增31.38％，第二季合併財報營收逾1.35億元，季增19.8％，歸屬母公司淨利達2,100萬元，季增134.7％，單季每股稅後純益（EPS） 1.11元，受惠於全球數位轉型市場不斷擴大、軟體產品模組輸出的規模經濟效益顯露，上半年集團營收成長穩健，整體獲利增幅優於營收，累計上半年合併營收2.48億元，年增19.7％，歸屬母公司淨利超3,000萬元，年增47.2％， EPS 1.58元，優於去年上半年同期1.19元。

騰雲團隊具備成熟的跨國協作與客商金流集團系統導入經驗，產品設計均具國際化彈性、雲地端延展性，騰雲董事長梁基文表示，騰雲海內外接單客戶主要可分為三大類，代理經銷商、百貨購物中心場域業者、品牌連鎖及其他，上半年營收佔比分別為35％、43％、22％，未來策略布局將深耕原有利基市場，如百貨購物中心、量販超商等場域客戶，逐步輻射到不同業態之客戶，對未來營運將有正面助益。

其中，代理經銷商部份，營收較去年同期翻倍成長103％，在國際商務開發上，逐步擴大全球代理銷售，以海外代理架構進行方案輸出，以穩固騰雲規模化的高速成長。百貨購物中心場域客戶營收認列旺季為下半年，但去年適逢疫情復甦，為搶搭春節商機，多家百貨公司集中於上半年完成驗收、開幕，致去年基期高營收較同期減少16％。今年下半年新開幕之百貨商場，至少三家為騰雲在手訂單，下半年營收貢獻可期。

品牌連鎖及其他業務營收較去年同期成長49％，透過多元應用方案拓展，提供品牌、餐飲、育樂設施等集團化智慧總部平台及品牌新零售展店方案。

數位轉型是企業強化數位基礎、創新及永續經營的關鍵工作。據Grand View Research研究報告指出，全球數位轉型市場規模預估成長631％至2030年46,177億美元，亞太區域為其中成長最快速的市場，年複合成長率近三成。

迎接全球軟體業黃金10年，騰雲整合AI人工智慧、大數據分析、雲端運算、智慧終端整合應用等技術，構建跨國OMO解決方案生態系，將成為「智慧零售」及「智慧城市」產業中的標配，長期挹注騰雲一次性方案建置與持續性收入的成長。

展望後市，下半年將明確日本市場發展策略方向，提升各營運據點的業務量能，進一步整合集團資源，布局產品應用範疇，以提高產品及國際市場競爭壁壘，持續成長並優化獲利結構，推升未來之成長動能。