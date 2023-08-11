66歲陳姓計程車司機11日下午2點多載61歲施男、62歲林女夫妻行駛於環河路往安坑區行駛時，不料輪胎打滑失控，車輛撞破路邊圍欄翻覆。車上3人皆受輕傷，林女左手骨折送醫。警方檢測陳姓司機並無酒駕，詳細情形有待警方釐清。
根據初步了解，施男、林女夫妻當時正從台北市的醫院看完病，正在回新店家中的路上。疑似是因為當時路面溼滑才會導致車輛失控翻覆，所幸車上3人都只受到輕傷。
66歲陳姓計程車司機11日下午2點多載61歲施男、62歲林女夫妻行駛於環河路往安坑區行駛時，不料輪胎打滑失控，車輛撞破路邊圍欄翻覆。車上3人皆受輕傷，林女左手骨折送醫。警方檢測陳姓司機並無酒駕，詳細情形有待警方釐清。
根據初步了解，施男、林女夫妻當時正從台北市的醫院看完病，正在回新店家中的路上。疑似是因為當時路面溼滑才會導致車輛失控翻覆，所幸車上3人都只受到輕傷。
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