國際觀光商旅回歸、國內旅遊需求依舊暢旺，晶華酒店公布上半年財報，第2季合併稅後淨利3.73億元，累計上半年稅後淨利7.60億元，比去年同期增加94.87％。比2019年同期成長0.93％，上半年EPS為5.54元，比去年同期的2.67元幾乎翻倍，同營業基準相比已超越疫情前的表現。

晶華表示，截至年底之前仍有許多可以有效增長營運動能的商機，包括9月份的中秋連假，10月份的雙十假期、11月份的台北國際旅展、12月的聖誕佳節、以及公司企業尾牙宴會等。以中秋連假為例，台北晶華以及各家晶英酒店的住房率皆上看8成，訂房準備期較短的捷絲旅平均也已經有超過6成的表現，屆時都有接至9成的機會。

疫情之後，宴會廳的婚宴以及尾牙接單狀況也日趨成長，年底之前的周末以及婚宴吉日大約已經完售8成，台北晶華酒店宴會廳順勢推出平日禮遇專案，9月前訂席用餐或舉辦活動，可獲加贈如投影機、視聽設備等宴飲周邊服務。同時間，宴會業務部門也已積極向各大企業的員工福利委員會提案，爭取尾牙外燴訂單，期望為飯店增加館外營收。

集團品牌發展方面，今年三月開幕的捷絲旅日本大阪心齋橋館，受惠於疫情後國際旅遊市場熱絡，以及暑期親子出遊的商機助力，業績持續表現亮眼。集團辦公室也於本月份開始籌備北投晶泉丰旅的營運業務，預計於2024年第三季正式開幕，該酒店擁有126間客房與湯屋，兩間餐廳與多間獨立宴飲包廂，開始營運後勢必會成為北投溫泉度假區的住宿亮點，並為在地帶來優質豐美的餐飲選項。