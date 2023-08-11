夏威夷第二大島毛伊島（Maui）周二爆發野火，颶風逼近導致島上颳起狂風，加上當地氣候最近異常乾燥與植被改變，火勢迅速蔓延釀災，許多人在倉皇逃生過程見識到生平僅見慘況。島上災情最慘重的觀光城鎮拉海納居民以「天降火雨」形容火場可怕的景象。

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，住在毛伊島西端觀光重鎮拉海納（Lahaina）的貝博可（Bosco JR Bae）從空軍退伍，最近才搬到鎮上定居。周二（8日）野火襲來之際，他運用求生技能以濕毛巾掩住口鼻、緊握消防水柱全力阻擋燒向住處公寓的火焰蔓延，然而「什麼東西都著火了，我一度被迫蹲低靠近地面等待濃煙散去」。

貝博可與一名友人對抗大火好幾個鐘頭，最終火勢太大，力有未逮：「星火餘燼被風吹得老遠，看起來彷彿下著火雨」。

兩人拚到當晚8點左右終於不得不撤離，當時什麼財物都來不及帶走。他說，「我們兩個似乎是最後撤離的人，舉目所及已無人影」，街上到處是被人棄置的車輛與掉落的電線，他以「末日景貌」形容當時的景象，兩人拔足逃出拉海納鎮最熱鬧的臨海街（Front Street）。

貝博可說，到了周四（10日），一個朋友告訴他，她逃離的那棟公寓仍屹立原地。不過，貝博可任職的哈特國際藝廊（Harte International Galler）已成焦土，獨樹一格的藝品都沒了。他正等待道路重新開放，方能回到公寓翻找是否還有任何財物倖存於住家灰燼之中。貝博可周四把火場畫面上傳臉書，引發不少網友與媒體關注。他說，當時盡力挽救住處，仍不敵自然之母的威力。