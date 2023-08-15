本週一（14）傍晚，一場野火席捲了法國南部約500公頃的面積，政府協助撤離超過2000人，大量房屋付之一炬。當局在週二（15）宣布了這次災情，政府投入650名消防人員，目前火勢已經控制住，所幸沒有民眾傷亡，但仍有17名消防人員受傷。
綜合外電報導，法國消防員聯合會 (Fédération des Pompiers de France) 發言人布羅卡爾迪 (Éric Brocardi)告訴媒體，由於當時風速為時速50至80公里之間，火勢極其猛烈。
這場大火發生在地中海的法國奧克西塔尼大區，東庇里牛斯省（Pyrenees-Orientales）的觀光勝地，當地省政府在推特上表示。蘇瑞德、聖安德烈（Saint-André）和阿爾熱莱松海（Argelès-sur-Mer）等城鎮受到影響，省府補充說，火災主要襲擊了旅遊區域。當局疏散了聖安德烈鎮的2個居住區和4個露營區合計2000人，該地的房屋和其他建築物遭到嚴重損壞。
省政府指出，本起野火並未致死，但仍有17名消防隊員受傷。目前，在將近650名消防人員的努力下，已於當地時間凌晨3時將火勢撲滅。自5月初以來，東庇里牛斯省面臨了比比法國任何其他地區都還要嚴重的乾旱。法國氣象局原先估計。本週一該省份的氣溫還會更高，預計吹過山脈的炎熱南風將帶來高達39攝氏度的氣溫。焚風大概回持續到本週二。
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